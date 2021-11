Energia: Argentina, gruppo francese Eramet annuncia investimento da 400 milioni di dollari sul litio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio, riferisce il governo argentino, è frutto dei colloqui tenuti in Francia dallo stesso presidente Fernandez, durante la sua visita del maggio 2021, dove aveva discusso con il suo omologo francese Emmanuel Macron riguardo la creazione di "strumenti per realizzare una sinergia pubblico-privato che consentissero la riattivazione del progetto". Sia il presidente Fernandez che il ministro dell'Economia Martin Guzman avevano tenuto in questo senso incontri a Parigi con la società Eramet. "In risposta a un dialogo costruttivo e continuo, l'azienda ha deciso di annunciare oggi la ripresa degli investimenti nel progetto Centenares-Ratones", afferma la nota. (segue) (Abu)