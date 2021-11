Energia: Argentina, gruppo francese Eramet annuncia investimento da 400 milioni di dollari sul litio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e direttore esecutivo del gruppo Eramet, Christel Bories, ha affermato da parte sua da Parigi che "la decisione di implementare il nostro progetto sul litio in Argentina è un passo fondamentale nell'implementazione della nostra roadmap strategica che mira a posizionarci come player di riferimento nei metalli per la transizione energetica". Inoltre, le autorità del gruppo francese hanno evidenziato che "uno dei fattori che ha fortemente influenzato la decisione del consiglio di amministrazione è stato il fatto che negli ultimi mesi abbiamo notato un miglioramento e un ambiente molto più favorevole per gli investimenti esteri, grazie a le decisioni adottate dal governo nazionale". (segue) (Abu)