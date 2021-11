Ue: Gentiloni, consapevolezza su problema riduzione alto debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ampia consapevolezza tra i ministri europei dell'Economia del fatto che l'alto livello di debito vada ridotto, ma in un modo compatibile con la crescita. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo. "Non ho sentito dai ministri, e tanto meno dalla Commissione, proposte che vertessero sul cambiamento dei Trattati o delle soglie previste dai Trattati", ha spiegato. "C'è ampia consapevolezza che c'è questo alto livello di debito e che dobbiamo trovare il sistema per ridurlo seriamente, nonostante oggi costi meno rispetto a 20 anni fa", ha detto il commissario. "Ma dobbiamo ridurlo seriamente, e in un modo 'amico della crescita'. Non è per niente facile. Non direi che abbiamo un consenso sul tavolo su come farlo, ma c'è larga consapevolezza che questo sia un problema da affrontare", ha specificato. (Beb)