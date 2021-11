Cile: impeachment a Pinera, opposizione cerca di protrarre dibattito parlamentare fino a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito parlamentare sulla mozione di impeachment nei confronti del presidente del Cile, Sebastian Pinera, in corso a partire da oggi alla Camera dei deputati potrebbe risultare come il più lungo nella storia del Paese. L'obiettivo dell'opposizione è infatti quello di protrarre il dibattito il più a lungo possibile fino a domani in modo da poter contare al momento della votazione anche sui voti del deputato progressista Gabriel Boric, attualmente in isolamento per Covid, e di altri deputati della minoranza pure in isolamento in quanto suoi contatti diretti. L'opposizione non raggiungerebbe altrimenti i 78 voti necessari ad approvare la mozione di impeachment contro Pinera, accusato in base all'inchiesta giornalistica dei "Pandora Papers" di un presunto conflitto di interessi. Con l'obiettivo di guadagnare il tempo necessario i deputati proponenti hanno quindi annunciato che prolungheranno i loro interventi ad oltranza. Il primo intervento del deputato socialista Jaime Naranjo di fatto si sta protraendo oltre le 5 ore e mezzo. (segue) (Abu)