Cile: impeachment a Pinera, opposizione cerca di protrarre dibattito parlamentare fino a domani (2)

- La richiesta di impeachment, depositata il 13 ottobre, si basa sulla denuncia di presunte irregolarità nella vendita della società mineraria Dominga, nel 2010. In particolare, si censura la clausola con la quale Pinera, avrebbe promesso che - una volta presidente - non sarebbero stati opposti vincoli ambientali: procedimento denunciato "in violazione dell'articolo 19 numero 8 della Costituzione". Una "evidente manovra politica ed elettorale", ha replicato Pinera in un documento con cui i suoi legali chiedevano alla stessa commissione di dichiarare "inammissibile" il procedimento di impeachment. L'accusa, argomenta lo scritto firmato dall'avvocato Jorge Galvez, si basa su elementi di cui la magistratura era a conoscenza e che ha già valutato come non sufficienti a formulare un'accusa. "Qui non si tratta solo di rispettare il principio della presunzione di innocenza, a cui hanno diritto tutti i cittadini, ma di un'innocenza già dichiarata a livello giudiziario", si legge. (segue) (Abu)