Cile: impeachment a Pinera, opposizione cerca di protrarre dibattito parlamentare fino a domani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente aveva già smentito da parte sua ogni coinvolgimento in illeciti legati alla vendita delle azioni della società i possesso della sua famiglia. "È di dominio pubblico che da oltre 12 anni mi sono liberato completamente delle società di famiglia costituendo, tanto io come mia moglie e i miei figli, un fondo fiduciario cieco in modo volontario", ha affermato Pinera in una conferenza stampa. "A partire da quel momento non ho avuto nessuna conoscenza degli investimenti effettuati da queste società", ha aggiunto il presidente, sottolineando riguardo la vendita di Dominga nel 2010 che "i fatti non sono nuovi" e che sono stati "investigati dalla giustizia che ha stabilito nel 2017 l'inesistenza di qualsiasi delitto e la mia piena innocenza". "Né io né la mia famiglia siamo proprietari di società in paradisi fiscali", ha quindi aggiunto. (segue) (Abu)