Difesa servizi: regata "Marina Militare Nastro Rosa Veloce - Fincantieri Cup", flotta naviga compatta (6)

- Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce, regata "alla francese" di 1.492 miglia, è la regata più lunga del Mediterraneo e si sviluppa lungo la rotta che, lasciando la Sicilia a destra e passando per alcuni gate obbligatori (tra questi Amalfi e Pisa a unire tutte le Repubbliche Marinare), congiunge Venezia e Genova. I dieci equipaggi in gara, oltre a lottare per la Fincantieri Cup, destinata al vincitore successo, e per fissare il primo tempo di riferimento, si contendono un montepremi complessivo di 50 mila euro. (segue) (Com)