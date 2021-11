Brasile: ministro Economia, mercato digitale importante per modernizzare Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, i Paesi del Mercosur hanno avuto una visione lungimirante sulla creazione del blocco - nel 1991 - come possibilità per migliorare la competitività dei loro mercati, ma hanno finito per "perdere un po'" nella corsa globale a causa di "accordi obsoleti". In questo senso, a trent'anni dalla fondazione del Mercosur per Guedes il mercato digitale rappresenta ora una nuova opportunità per rilanciare le piattaforme del blocco: "Stiamo già uscendo dalla pandemia di Covid-19 e la crescita di questa dimensione digitale continua a un ritmo accelerato", ha osservato. Il blocco è composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e altri Paesi associati. (Brb)