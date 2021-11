© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul green pass "bisogna proseguire su questa strada. Lo stato d'emergenza è funzionale a tenere attivi dei presidi di sicurezza. Adesso non si può dire se va rinnovato o meno, in prossimità le autorità sanitarie ci devono dire se è necessario". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Otto e mezzo", su La7. (Com)