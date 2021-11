Mite: ministero smentisce categoricamente indiscrezioni stampa su presunto scontro Contessa-Cingolani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Transizione ecologica smentisce categoricamente le indiscrezioni di stampa sul presunto scontro tra il presidente Claudio Contessa e il ministro Roberto Cingolani, che ne avrebbe preteso le dimissioni. Il presidente Contessa si è dimesso dall’incarico di capo dell’Ufficio legislativo del ministero nella giornata di venerdì, comunicandolo al ministro e al capo di gabinetto, per motivi personali e familiari. Lo si legge in una nota del dicastero. (Com)