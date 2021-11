© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se le autorità sanitarie ci diranno che il vaccino va aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, lo farei fare subito se avessi un figlio di quell'età. Nei Cinque stelle abbiamo avuto qualche No vax, ma è pure andato via. Sulla pandemia abbiamo sempre avuto linearità assoluta". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Otto e mezzo", su La7. (Com)