Mps: Bastianini, con aumento di capitale dobbiamo poter camminare sulle nostre gambe

- L’entità dell’aumento di capitale necessario al Monte dei Paschi di Siena al momento non è quantificabile, altrimenti “avremmo già completato il piano”. Lo ha detto Guido Bastianini, amministratore delegato della banca, in audizione in commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. “La quantificazione andrà ponderata accuratamente, ma presuppone che l’azienda sia in grado di camminare sulle proprie gambe”, ha detto. (Rin)