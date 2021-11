Imprese: Boujnah (Euronext), importante utilizzare tecnologia europea per mercato italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che Euronext ritrovi la sua sovranità in materia di compensazione, che possa gestire direttamente il suo centro dati o ancora utilizzare una tecnologia europea per il mercato italiano. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Stephane Boujnah, presidente di Euronext. Il gruppo ha annunciato che la Cassa di compensazione e garanzia, con sede a Roma, diventerà il centro operativo, dotato di tecnologie all'avanguardia, di tutte le attività di clearing. "È la conseguenza naturale dell'acquisizione di borsa Italiana – ha continuato Boujnah – Il rinnovamento del partenariato con Lch, negoziato nel 2017, lasciava la porta aperta a diverse opzioni di uscita possibile". "Al momento della cessione del gruppo Borsa Italiana, avevamo evocato co Lse (London Stock Exchange) le differenti prospettive di evoluzione possibile della nostra relazione", ha detto il presidente di Euronext, sottolineando che il gruppo "era il solo grande operatore di mercato a non disporre della propria infrastruttura di compensazione".(Frp)