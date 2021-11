Rai: Conte, con Fuortes ci incontreremo, voglio conoscere suo progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ricevuto un invito a una festa di compleanno da una persona, Bettini, che ha avuto un ruolo politico fondamentale nel Conte 2, è un amico e una persona che stimo. Se hanno parlato di Quirinale e altri argomenti, non lo hanno fatto davanti a me. Con Fuortes ci incontreremo, perché voglio parlare di Rai e conoscere il suo progetto, ma non abbiamo bisogno di andare a un compleanno di un amico comune per farlo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Otto e mezzo", su La7. (Com)