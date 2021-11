Francia-Stati Uniti: bilaterale a Parigi Macron-Harris il 10 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà il pomeriggio del 10 novembre la vicepresidente statunitense Kamala Harris per un colloquio bilaterale. Lo ha reso noto l'Eliseo. Nel corso dell'incontro sarà evocata la "partecipazione congiunta al Forum di Parigi sulla Pace" del giorno seguente, "soprattutto in merito alle sfide di regolamento dello spazio digitale", si legge nella nota. Macron e Harris "tratteranno anche la situazione in Libia, in vista della Conferenza internazionale per la Libia" che si terrà a Parigi il 12 novembre, ha aggiunto il presidente francese.(Frp)