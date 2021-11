Quirinale: Conte, Amato? Su questo e su altri nomi non è momento pronunciarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Amato e su altri nomi, non è questo il momento di pronunciarsi. Il metodo per eleggere il presidente della Repubblica sarà quello di stabilire un contatto continuo con tutti i parlamentari Cinque stelle, poi con il Partito democratico e con Liberi e uguali, nostri interlocutori continui e costanti. Però anche con con il centrodestra, perché il capo dello Stato deve essere una personalità di alto rilievo morale, rappresentativo e di garanzia per tutti i cittadini e per l'unità nazionale". Lo ha segnalato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. (Com)