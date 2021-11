M5s: Conte, divieto ai parlamentari di andare in tv? Una fesseria che è circolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Divieto ai parlamentari di andare in tv? Una fesseria che è circolata. Si sono appena insediati i nuovi vicepresidenti del M5s, non c'è stato nessun diktat però è chiaro che almeno in questa fase, nei telegiornali, a dare la linea politica ufficiale ho chiesto di far andare loro, anche per farli conoscere". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Otto e mezzo", su La7. (Com)