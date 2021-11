Usa-Yemen: inviato speciale Lenderking a colloquio con incaricato d'affari Westley a Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen Tim Lenderking e l'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti nello Yemen Cathy Westley hanno visitato oggi la città di Aden. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che durante il viaggio i funzionari hanno incontrato il primo ministro Maeen Abdulmalek Saeed, il ministro degli Esteri Ahmed Bin Mubarak, il governatore di Aden Lamlas, altri alti funzionari del governo e rappresentanti della società civile yemenita. La visita - scrive Washington - arriva in un momento in cui gli yemeniti soffrono di un'estrema instabilità economica e di minacce alla sicurezza. L'inviato speciale Lenderking ha sottolineato che ora è il momento per tutti gli yemeniti di riunirsi per porre fine a questa guerra e attuare riforme coraggiose per rilanciare l'economia, contrastare la corruzione e alleviare le sofferenze. Da parte sua, Westley ha sottolineato che gli Stati Uniti accolgono con favore l'impegno del primo ministro e appoggiano la presenza del governo in Yemen, ma sostenuto che il governo deve fare di più per attuare riforme che aiutino ad alleviare le sofferenze causate dalla guerra. (segue) (Com)