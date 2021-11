Usa-Yemen: inviato speciale Lenderking a colloquio con incaricato d'affari Westley a Aden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione statunitense ha quindi esortato il governo yemenita a continuare a rafforzare il coordinamento interno, anche con il Consiglio di transizione meridionale e altri gruppi, poiché la divisione indebolisce tutte le parti e aggrava solo la sofferenza. Durante i colloqui, la delegazione degli Stati Uniti e il governo della Repubblica dello Yemen hanno discusso di come l'offensiva degli Houthi su Marib stia esacerbando la situazione umanitaria e ostacolando la pace. Il governo degli Stati Uniti invita i Paesi regionali e altri ad aumentare il sostegno economico allo Yemen, osservando che il miglioramento dei servizi di base e delle opportunità economiche è un passo importante per costruire una base più solida per la pace. (Com)