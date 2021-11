Ue: Gentiloni, su dibattito revisione regole oggi primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Eurogruppo di oggi è stato fatto "un primo passo" nella strada per la revisione delle regole della governance economica europea. Lo ha dichiarato dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Sulla revisione della governance economica rilanciata", oggi i ministri hanno avuto la "prima discussione", ha sottolineato il commissario. "La Commissione ha posto una serie di domande, di cui ne vorrei evidenziare tre in particolare: come facilitare i massicci investimenti necessari per la transizione verde e digitale, che stimiamo a 650 miliardi euro all'anno per il prossimo decennio, di cui 520 miliardi per la sola transizione verde; come realizzare una graduale e credibile riduzione del rapporto debito pubblico/Pil senza soffocare la ripresa; e come rendere il nostro quadro più semplice, facendo più uso di indicatori osservabili, che supporteranno anche la titolarità e la conformità", ha ricordato Gentiloni. (segue) (Beb)