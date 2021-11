Russia: Massolo (Ispi), percezione Ue legata alla contiguità geografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percezione europea della Russia è legata alla contiguità geografica, che fa del rapporto con Mosca “un problema sistematico”. Lo ha affermato Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), partecipando oggi a Roma al convegno “Il 1991 e l’Europa a trent’anni dal crollo dell’Urss”. Anche il tema della dipendenza energetica “è meno problematico di prima”, ma resta una questione rilevante. C’è poi la questione ucraina, dove oggi “c’è di fatto un conflitto congelato”. L’Ucraina è “un cuneo teso a ricattare l’Europa, a condizionarne i comportamenti”, ha detto Massolo. Infine il tema del Mediterraneo, dove la Russia ha un ruolo “rilevante” per l’Europa. Nel breve periodo ci sarà una complessa gestione delle linee di faglia con la Russia, ha spiegato il presidente dell’Ispi. Per l’Unione europea sarà difficile fare valere con gli Usa la diversa percezione sulla Russia, senza prima un confronto interno. Dal punto di vista Ue, “i tre Paesi maggiori (Germania, Francia e Italia) dovrebbero adoperarsi per un atteggiamento meno isterico dell’Europa nei confronti della Russia”, ha spiegato Massolo, ricordando come anche nell’ambito della crisi energetica si può discutere di “convenienza reciproca” senza dimostrare debolezza. (Res)