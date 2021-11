Mps: audizione Orcel in commissione Banche, chiesta secretazione seduta per replica su aumento capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua audizione odierna in commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha chiesto la secretazione della seduta per rispondere alle domande dei parlamentari sull’ammontare calcolato da Piazza Gae Aulenti relativamente all’aumento di capitale necessario per il Monte dei Paschi di Siena. “Non credo di poterlo fare in seduta pubblica, ma fornirò i dettagli in seduta secretata”, ha detto. (Rin)