Usa-Uruguay: vicesegretaria di Stato Sherman incontra ministro Esteri Bustillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi a Montevideo, in Uruguay, il ministro degli Esteri Francisco Bustillo. Le autorità, riferisce in una nota il dipartimento di Stato, hanno discusso della "forza delle relazioni bilaterali Usa-Uruguay", in particolare nel commercio e negli investimenti bilaterali, e hanno sottolineato "l'importanza della leadership regionale e globale dell'Uruguay" nella difesa della democrazia e dei diritti umani, nel mantenimento della pace internazionale e nella protezione dell'ambiente. L'incontro con Bustillo avviene nel quadro della visita ufficiale che la vicesegretaria di Stato Usa sta effettuando in Uruguay, dove si fermerà fino a domani 9 novembre, ed in Perù, dov'è attesa dal 9 all'11. Come riferito da Washington, nella tappa a Montevideo la funzionaria Usa si è dedicata ad incontri con "alti funzionari del governo per discutere i continui sforzi per far progredire la governance democratica e i diritti umani nella regione; rafforzare la cooperazione economica, di sicurezza e antidroga tra Stati Uniti e Uruguay; discutere i temi della protezione del clima e dell'ambiente; e impegnarsi su altre questioni che riflettono l'importante relazione bilaterale Usa-Uruguay". Sempre a Montevideo Sherman ha inoltre tenuto incontri con i leader del settore delle energie rinnovabili "per promuovere la cooperazione in materia di energia pulita". (segue) (Res)