Usa-Uruguay: vicesegretaria di Stato Sherman incontra ministro Esteri Bustillo (2)

- La vicesegretario ha incontrato oggi a Montevideo, in Uruguay, imprenditori dell'ambiente e della tecnologia. Sherman ha avuto colloqui con leader del settore privato ed in particolare dell'industria delle energie rinnovabili, con i quali ha discusso delle opportunità di cooperazione bilaterale sullo sviluppo dell'energia pulita in America Latina. La funzionaria Usa ha elogiato l'Uruguay, che genera quasi il 100 per cento della sua elettricità da fonti rinnovabili, per il suo importante contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e creare posti di lavoro "ben retribuiti". Anche in Perù sono previsti incontri con alti funzionari del nuovo governo di Pedro Castillo. In questa occasione, prosegue la nota Usa, verranno discusse "le priorità condivise, inclusa la governance democratica; le crescenti opportunità bilaterali per il commercio e gli investimenti inclusivi; la promozione e la tutela dei diritti umani; la priorità a processi migratori ordinati e umani; la pandemia di Covid-19; e la crisi climatica". Mentre si trova a Lima, Sherman incontrerà anche rappresentanti della comunità indigena e membri della società civile.(Res)