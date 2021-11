Ue: Bussone (Uncem), serve un percorso nuovo, che non lasci indietro nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando per "evidenziare il ruolo strategico che Comuni piccoli e grandi, delle aree urbane e delle aree montane, hanno nel coinvolgimento dei cittadini per la definizione di nuove forme di partecipazione all'interno dell'Ue". Lo ha detto il presidente dell'Unione nazionale Comuni, comunità, Enti montani (Uncem), Marco Busssone, intervenendo oggi nel corso dell'audizione, alle commissioni congiunte Esteri e Politiche Ue di Senato e Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. "È più semplice parlare di questi temi in aree urbane, dove ci sono grandi centri di ricerca, dove forse è più sentita la vicinanza delle istituzioni europee", ha proseguito Bussone. (segue) (Rin)