Regno Unito: Johnson, governo farà sforzi per garantire corretta valutazione dei deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito farà “ogni sforzo” per garantire che gli standard per la valutazione dei deputati siano giusti. Lo ha dichiarato il primo ministro, Boris Johnson, dopo le accuse di lobbying sleale dirette al parlamentare conservatore Owen Paterson. Come ha riferito l'emittente "Bbc", oggi il Parlamento ha discusso la possibilità di rivedere i criteri di valutazione per la condotta dei suoi membri. La richiesta era stata avanzata dal Partito liberaldemocratico. Il presidente della Camera dei comuni, Lindsay Hoyle, aveva avvertito che la discussione sarebbe stata "dolorosa". Dopo le accuse da parte dei colleghi, Paterson si è dimesso, negando però di aver favorito le due compagnie per cui lavorava come consulente. Il deputato ha anche lamentato un procedimento di valutazione "ingiusto". (Rel)