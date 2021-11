Milano: consiglio comunale approva il bilancio consolidato per l'esercizio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta odierna, con 29 voti favorevoli e 9 contrari, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2020. Il bilancio consolidato ha l'obiettivo di rappresentare la situazione economica e patrimoniale di un gruppo di imprese, a tal fine vengono aggregati lo stato patrimoniale e il conto economico dell'ente comunale con quelli di società ed enti partecipati. Sono tredici quelle che entrano a far parte del consolidato 2020. Il risultato operativo della gestione caratteristica è positivo per 54 milioni di euro; mentre il risultato netto, influenzato dalle conseguenze della crisi pandemica da Covid-19, risulta negativo per 101,8 milioni di euro. Lo stato patrimoniale del gruppo (oltre 23 miliardi) e in particolare la liquidità, che è pari a oltre 3,2 miliardi di euro, testimoniano la solidità e la robustezza dei conti pubblici del gruppo che, proprio durante i lunghi mesi dell'emergenza sanitaria, hanno consentito di porre in essere importanti azioni di sostegno verso i cittadini come il rinvio di alcuni pagamenti o le rateizzazioni dei canoni. (Com)