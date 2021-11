Migranti: fonti stampa, soldati bielorussi sparano in aria per dissuadere irregolari dal tornare indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari bielorussi al confine con la Polonia avrebbero sparato in aria per spaventare i migranti e dissuaderli dal tornare in direzione del territorio bielorusso. E’ quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Pap” sulla base delle indiscrezione del giornalista bielorusso Tadeusz Giczan. Sul suo profilo Twitter il giornalista ha pubblicato un breve video nel quale si sente il rumore di spari. Nella giornata di oggi un gruppo consistente di migranti si è concentrato nei pressi del valico della frontiera polacco-bielorussa a Kuznica. Ci sono stati alcuni tentativi da parte dei migranti irregolari di forzare il passaggio in territorio polacco, frustrati dalle autorità di Varsavia. (Vap)