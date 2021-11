Finanza: Centemero (Lega), sperimentazione attività FinTech al via in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Giulio Centemero, componente della commissione Finanze della Camera, segnala che "in Italia parte la sperimentazione dell'attività di tecno-finanza (FinTech) col semaforo verde Consob. A seguito di un emendamento della Lega - approvato col decreto legge Crescita di cui ero relatore di maggioranza - la disciplina della cosiddetta 'regulatory sandbox' in ambito FinTech ha iniziato a prendere forma con la possibilità per le imprese di godere di alcune deroghe transitorie per sperimentare nuove tecnologie a servizi e attività regolamentate". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Finalmente si può procedere anche nel nostro Paese con test della durata massima di 18 mesi su applicazioni FinTech che - grazie a tecnologie come intelligenza artificiale o registri distribuiti - consentano di innovare servizi e prodotti dei settori finanziari, assicurativi, creditizi e dei mercati regolamentati". (Com)