Usa-Egitto: rapporti bilaterali, crisi internazionali e regionali al centro del primo dialogo strategico dal 2015

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shourky, hanno organizzato oggi a Washington il primo dialogo strategico Stati Uniti-Egitto dal 2015, rilanciando il partenariato tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, durante il loro incontro bilaterale a porte chiuse Blinken e Shoukry si sono scambiati opinioni sui principali dossier internazionali e regionali, diritti umani e sulle modalità per una maggiore cooperazione su questioni economiche, giudiziarie, di sicurezza, educative e culturali. “Il segretario Blinken ha anche espresso apprezzamento per il ruolo dell'Egitto nel sostenere la stabilità regionale, compreso il suo continuo lavoro per allentare le tensioni a Gaza e gli sforzi a sostegno della Missione Onu in Libia (Unsmil)”, ha sottolineato Price. Nell’incontro bilaterale, Blinken ha inoltre ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza idrica dell'Egitto. “Il segretario di Stato ha riaffermato l'impegno del presidente Biden che i diritti umani saranno al centro della politica estera degli Stati Uniti e ha accolto con favore la possibilità di discutere di questo argomento”. (segue) (Nys)