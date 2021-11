Usa-Egitto: rapporti bilaterali, crisi internazionali e regionali al centro del primo dialogo strategico dal 2015 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza stampa congiunta organizzata prima del dialogo strategico, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti intendono riprendere le sessioni di dialogo con maggiore regolarità, aggiungendo che la sessione di oggi si concentrerà sulla sicurezza regionale in mezzo a diverse crisi, nonché sugli sforzi congiunti per affrontare i cambiamenti climatici, la pandemia di Covid-19 e sui diritti umani, tema definito dal segretario di Stato Usa “essenziale” per i rapporti bilaterali tra i due Paesi. Altri temi che verranno affrontati durante la sessione di dialogo sono la situazione in Sudan, le tensioni tra Egitto ed Etiopia relativa alla Grande diga della rinascita, la crisi in Libia e il conflitto israelo-palestinese. In merito al dossier della Grande diga della rinascita (Gerd), Blinken ha affermato che l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden continua a sostenere un "accordo negoziato" per porre fine alla controversia, che dovrebbe affrontare gli interessi di tutte le parti, compreso "il fabbisogno idrico dell'Egitto". “Le relazioni strategiche tra noi sono buone e le stiamo migliorando costantemente”, ha affermato Blinken. (segue) (Nys)