Usa-Egitto: rapporti bilaterali, crisi internazionali e regionali al centro del primo dialogo strategico dal 2015 (3)

- In merito alla situazione in Sudan, il segretario di Stato Usa ha aggiunto che Washinton e Il Cairo condividono l'interesse per un ritorno del Paese al suo percorso democratico. Per Blinken “la mancanza di stabilità in Sudan ha colpito il Corno d'Africa e gli Stati Uniti hanno sottolineato l'importanza del coinvolgimento di tutte le parti in Sudan nei negoziati per raggiungere una soluzione alla crisi”. In merito alle tensioni con tra Egitto, Sudan ed Etiopia relativa al riempimento della Grande diga della rinascita (Gerd) – realizzata da Addis Abeba sul Nilo Azzurro - Blinken ha dichiarato che la crisi mette in gioco la stabilità del continente africano, aggiungendo che Washington chiede una soluzione che preservi gli interessi dei tre Paesi. Infine, Blinken ha notato che gli Usa ed Egitto concordano sulla necessità del ritiro di tutte le forze straniere e mercenari dalla Libia. (segue) (Nys)