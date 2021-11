Usa-Egitto: rapporti bilaterali, crisi internazionali e regionali al centro del primo dialogo strategico dal 2015 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro degli Esteri egiziano ha affermato che Il Cairo sta cercando di rafforzare le relazioni bilaterali, "soprattutto in settori di reciproco interesse, tra cui commercio, energia, sviluppo della ricerca e tecnologia, istruzione superiore, scambi culturali e assistenza sanitaria". "Riconosciamo che a livello nazionale continuiamo ad affrontare numerose sfide tipiche delle società post-rivoluzionarie. Queste sono sfide che riconosciamo e stiamo affrontando attivamente", ha affermato il ministro degli Esteri egiziano. "È nostra convinzione in Egitto che un cambiamento ordinato ci offra le migliori possibilità di successo in modo che la società avanzi", ha aggiunto. (Nys)