Difesa: l'Egitto invia aiuti alimentari al Sud Sudan

- Un aereo da trasporto militare egiziano carico di tonnellate di aiuti alimentari è decollato verso il Sud Sudan per aiutare le popolazioni locali a far fronte alle recenti inondazioni in Sud Sudan. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il portavoce militare egiziano Gharib Abdel Hafez, per il quale gli aiuti inviati sono prova del ruolo centrale svolto dall'Egitto nel continente a sostegno dei Paesi in crisi. (Cae)