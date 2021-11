Mps: Bastianini, target riduzione del personale al 2021 fissato con Ue non sarà raggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Monte dei Paschi di Siena non riuscirà a raggiungere il target di riduzione del personale stabilito nel piano di ristrutturazione 2017-2021 concordato con la Commissione europea: a settembre di quest’anno il numero dei dipendenti è passato da 25.566 a 21.197, con un calo del 17 per cento che non consentirà di raggiungere l’obiettivo di 2.085 unità. Lo ha detto Guido Bastianini, amministratore delegato della banca senese, durante l’audizione odierna in commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. “Per quanto riguarda gli sportelli, dal 2017 al 30 settembre di quest’anno ne sono stati chiusi oltre 600, con una riduzione di oltre quattromila risorse: il numero degli sportelli è passato a 1.423, e sono previste ulteriori 50 chiusure entro la fine dell’anno”, ha detto. (Rin)