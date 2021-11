Musica: Franceschini, nuova misura Fus per la nascita di nuove orchestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto del Fondo unico per lo spettacolo per il 2022, già dal prossimo anno vi sarà un contributo straordinario per la nascita di orchestre stabili nelle città o nelle regioni in cui è presente un conservatorio ma non c'è un'orchestra stabile. E' necessario che tutti i giovani che si sono laureati nei nostri conservatori abbiano la possibilità di poter affermare le loro professionalità e trovare lavoro nel nostro Paese". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso dell'incontro con i premi della musica italiana, voluto per dare il giusto riconoscimento istituzionale ai giovani talenti insigniti quest'anno nei più importanti concorsi musicali europei. L'incontro - si legge in una nota -, tenutosi questo pomeriggio nella sala della Crociera del Collegio romano, ha visto la partecipazione della direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, del violinista Giuseppe Gibboni, dei pianisti Alexander Gadjiev, Giovanni Bertolazzi e Leonora Armellini e del direttore d'orchestra Ottavio Dantone. "Il Paese si mobilita giustamente per le vittorie sportive ma non abbastanza per dei risultati incredibili e straordinari sul piano culturale - ha detto il ministro - che sono quelli raggiunti da questi ragazzi. E' giusto che il Paese riconosca la capacità e il merito di questi giovani talenti italiani, che si sono distinti in competizioni musicali internazionali. Bisogna invertire questa tendenza, perché ognuno di loro rappresenta anche le centinaia di giovani che non vincono i premi ma studiano tantissimo, si impegnano tutti i giorni passando la loro vita a suonare, provare, nei conservatori italiani, avendo scelto un percorso difficile che richiede talento ma anche grande sacrificio". (segue) (Com)