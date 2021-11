Musica: Franceschini, nuova misura Fus per la nascita di nuove orchestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giornata di oggi - ha proseguito Franceschini - deve essere la prima di una lunga serie di occasioni in cui il talento e il lavoro artistico, capace di vincere i più importanti concorsi di musica classica al mondo, venga riconosciuto pubblicamente dalle istituzioni del proprio Paese. L'Italia non ha solo un passato glorioso pieno di maestri ed artisti famosi, ma ha un presente importante in cui dei giovani talenti e professionalità continuano ad affermarsi e farsi apprezzare in giro per mondo". La norma - continua la nota - prevede che le nuove orchestre costituite dai Comuni sede di un Conservatorio di musica o dalle Regioni prive di istituzioni concertistico-orchestrali già operanti, di fondazioni lirico-sinfoniche o di teatri di tradizione con propria orchestra stabile, potranno essere riconosciute come istituzioni concertistico-orchestrali. A tal fine, dovranno aver un organico di almeno venti orchestrali, di cui almeno il 30 per cento inserito stabilmente, e nel primo e nel secondo triennio dovranno effettuare almeno duemila giornate lavorative annue. Per accedere al contributo triennale del FUS dovranno effettuare annualmente almeno cinque mesi di attività ed almeno venticinque concerti, di cui non più del 40 per cento all'estero o presso altri organismi ospitanti. Inoltre, dovranno registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo statale. (Com)