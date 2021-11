Legge Bilancio: Rivolta (Lega), superbonus essenziale per famiglie e ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice della Lega Erica Rivolta, vicepresidente della commissione Bilancio, "tagliare il tetto Isee al superbonus 110 per cento anche per le case unifamiliari è un impegno della Lega al governo per la quale ci stiamo battendo in questi giorni. Così come per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Soprattutto nei piccoli Comuni - si legge in una nota -, questo incentivo aiuterà al massimo le imprese e le famiglie, per una ripartenza sempre più concreta e duratura, dopo la crisi pandemica, del nostro Paese".(Com)