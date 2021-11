© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stato di emergenza scadrà il 31 dicembre, non ne abbiamo ancora parlato. E' chiaro che le decisioni verranno assunte sulla base dell'evidenza del momento. E' probabile la proroga dello stato di emergenza, considerata la recrudescenza del virus ed il fatto che ci troveremo in pieno inverno". Lo ha detto al Tg3 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)