Covid: Gelmini, governo consapevole che collaborazione con Regioni su piano vaccinale è stata proficua

- "Le Regioni hanno sostenuto ingenti spese per l'emergenza sanitaria, il governo ne è perfettamente consapevole. Il ministero dell'Economia e delle Finanze sta analizzando le richieste, confidiamo di poter dare una risposta a breve. Certamente, il governo è perfettamente consapevole che la collaborazione sul piano vaccinale da parte delle Regioni è stata proficua ed è stata un elemento fondamentale per la buona riuscita". Lo ha affermato al Tg3 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)