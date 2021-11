Mps: Bastianini, in corso analisi per ristrutturazione su perimetro, costi e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della revisione delle iniziative strategiche che Monte dei Paschi di Siena dovrà avviare nei prossimi esercizi, sono in corso analisti approfondite per la ristrutturazione del gruppo, che potrebbero includere un ulteriore scrutinio del perimetro del gruppo, una riduzione dei costi amministrativi e di personale, e maggiori investimenti in information technology. Lo ha detto Guido Bastianini, amministratore delegato della banca, durante l’audizione odierna in commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. “Eventuali ulteriori iniziative di derisking creditizio e legale saranno stabilite dopo un’accurata analisi dei costi e dei benefici: queste iniziative dovranno affiancare un aumento di capitale da realizzare a condizioni di mercato, il cui ammontare sarà stabilito anche in funzione degli oneri di ristrutturazione”, ha detto. (Rin)