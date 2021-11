© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa sul futuro della sanità lombarda organizzata dai sindaci di centrosinistra dei capoluoghi della Lombardia.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza scala, 2 (ore 14)REGIONEPunto stampa con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Stefano Bolognini (giovani, comunicazione e sviluppo città metropolitana) e Stefano Bruno Galli (cultura e autonomia) per la presentazione del progetto “Folle amore. arte musica e teatro” che da Milano si trasferirà alla Villa Reale di Monza nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 novembre.Palazzo Lombardia, piazza città di Lombardia, spazio espositivo “Isolaset” di fianco all'ingresso N2 (ore 10)Terza edizione del “Premio Parità Virtuosa”, organizzato dal consiglio pari opportunità per valorizzare aziende e associazioni lombarde virtuose in tema di welfare aziendale. Le realtà vincitrici, sono premiate dalla presidente del consiglio pari opportunità, Letizia Caccavale e dalle rappresentanti del Cpo Francesca Zajczyk (Vicepresidente), Donata Bertazzi, Paola Macchi, Ilaria Nascimbene, Anna Maria Passaggio e Camilla Sartori.Palazzo Pirelli, belvedere Jannacci, via Filzi, 22 (ore 10)Il sottosegretario regionale con delega a sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi, Antonio Rossi, presenzia alla conferenza stampa di presentazione del Grand prix ginnastica 2021. La manifestazione è in programma a Milano, il 20 novembre, all'Allianz Cloud Arena di piazza Stuparich.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N4, 1° piano. (ore 10:30)Conferenza stampa con i capigruppo delle opposizioni in Consiglio regionale per illustrare la propria posizione rispetto al progetto di legge di riforma della sanità lombarda, che andrà in Aula il giorno dopo, mercoledì 10 novembre, e sarà in discussione per i successivi 15 giorni.Palazzo Pirelli, sala Fiorella Ghilardotti, 5° piano, via Filzi, 22 (ore 12)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con gli assessori Fabio Rolfi (agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) e Stefano Bolognini (Comunicazione, giovani e sviluppo città metropolitana) partecipano alla conferenza stampa di presentazione della Festa del Torrone di Cremona 2021. Sono presenti Barbara Manfredini, assessore al turismo, sicurezza e distretto urbano del commercio del Comune di Cremona e Stefano Pelliciardi, organizzatore della Festa del Torrone.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, primo piano, via Fabio Filzi, 22 (ore 12)Inaugurazione della mostra del fotografo Kurt Ammann “Youth – L’età dell’Innocenza”Palazzo Pirelli, Spazio Eventi (1° piano), via Filzi, 22 (ore 12)Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo sport, olimpiadi 2026 e grandi eventi Antonio Rossi, partecipa alla “cerimonia di apertura” di “Sport Movies & tv 2021” in programma a Milano all'Auditorium Testori di Piazza Città di Lombardia.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 17)VARIEPresentazione del protocollo della Questura Milano con l'Università degli Studi di Milano sui maltrattantiQuestura di Milano, via Fatebenefratelli, 11 (ore 11)(Rem)