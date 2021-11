Municipio Roma IV: Propietti eletto capogruppo del Pd "ci aspettano sfide importanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, con l'insediamento della giunta municipale e l'elezione del Presidente di Aula e dei due Vicepresidenti, si è svolta anche la riunione del gruppo consigliare del Pd. L'assemblea ha indicato, all'unanimità, il nome di Federico Proietti quale proprio capogruppo. "Come ha giustamente ricordato il Presidente Umberti, ci attendono sfide importanti. Insieme, grazie al lavoro della nostra squadra ed al sostegno del Sindaco Roberto Gualtieri, sono sicuro che riusciremo a coglierle. Guardiamo con fiducia ai prossimi anni, per cambiare e migliorare il territorio del IV Municipio. Ringrazio tutti i consiglieri del Pd ed il Presidente per la fiducia che mi è stata accordata che mi impegno sin da ora ad onorare al meglio". Queste le prime parole del neo capogruppo Federico Proietti. (Com)