Covid: Gelmini, posizione FI netta, siamo a favore dei vaccini

- "Sicuramente Forza Italia ha una posizione netta e la rivendica. Noi siamo a favore dei vaccini, abbiamo piena fiducia nella scienza e siamo consapevoli che su queste tematiche non si può tentennare, non si possono avere dubbi. La posizione di FI su questo è assolutamente netta e ci auguriamo che il centrodestra segua la lungimiranza del presidente Berlusconi e di Forza Italia". Lo ha sottolineato al Tg3 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)