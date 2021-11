Ue: Zanin, bene un'Europa meno tecnocratica e più partecipata da Regioni e autonomie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'Europa "meno tecnocratica" e più partecipata a livello di Regioni, città, autonomie. È questo l'auspicio con cui si deve guardare alla Conferenza sul futuro dell'Europa, a maggior ragione dopo la pandemia. Lo ha detto il vicecoordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, Piero Mauro Zanin, intervenendo oggi nel corso dell'audizione, alle commissioni congiunte Esteri e Politiche Ue di Senato e Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. La pandemia ha mostrato che "il modello del rigore, del patto di stabilità, che unifica solo sulla base di parametri economici è superato", ha dichiarato Zanin, evidenziando che "per colpa della pandemia l'Europa ha cambiato registro, ha acquisito un debito al livello europeo". "Ci vorrà un'Europa che sia solidale nei confronti dei cittadini, che abbia la capacità di mettere in collegamento popoli, città, Regioni che la compongono", e dunque "una continuità di investimenti", per sancire una "convergenza di tipo sociale". (segue) (Rin)