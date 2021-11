Ue: Zanin, bene un'Europa meno tecnocratica e più partecipata da Regioni e autonomie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zanin ha poi sottolineato la necessità che la voce delle comunità sia portata nella fase ascendente, decisionale dell'Unione europea. "Partecipare alla parte legislativa serve ad evitare ricadute negative su famiglie, imprese, quando le norme diventano poi effettive", ha chiarito Zanin. "Dobbiamo anche immaginare che, per quanto possibile, anche il sistema delle autonomie regionali e locali debba avere una voce deliberativa nelle scelte europee", ha proseguito. "Il Comitato delle regioni ha adesso solo una funzione consultiva. Io penso che nella Conferenza un ruolo importante debbano giocarlo le Regioni", perché a mio avviso "c'è una maturità del sistema delle città e delle Regioni, in Europa e nel nostro Paese, per cui questi sono pronti ad assumersi la responsabilità di intervenire direttamente nel sistema decisionale", ha concluso. (Rin)