Germania: i commercianti guardano al Natale con preoccupazione e fiducia

- I commercianti tedeschi guardano al prossimo Natale con preoccupazione e fiducia. L'offerta carente su scala globale e la crisi del coronavirus gravano, infatti, sul settore del commercio al dettaglio della Germania. Tuttavia, i consumatori potrebbero anticipare gli acquisti natalizi per evitare le probabili strozzature nelle forniture durante le prossime feste. “Sono possibili lacune in alcuni comparti”, ha affermato il direttore generale dell'Associazione tedesca del commercio (Hde), Stefan Genth. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Genth ha evidenziato che gli esercenti si sono preparati a tale eventualità e i magazzini sono “ben forniti”. Al riguardo, il direttore generale dell'Hde ha osservato come “ciò significa che non vedremo scaffali completamente vuoti” nelle prossime settimane. Secondo Genth, “il problema si avvicinerà di più nella prima metà del prossimo anno". Intanto, le aspettative dei commercianti tedeschi per l'attività di Natale sono “contrastanti”, ma i dati di novembre e dicembre sono “principalmente indicativi di fiducia”. (segue) (Geb)