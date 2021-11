Germania: i commercianti guardano al Natale con preoccupazione e fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Natale, l'Hde prevede che gli esercizi commerciali della Germania registreranno un fatturato di circa 112 miliardi di euro, in aumento del 2 per cento su base annua e dell'8,7 per cento dal Natale del 2019, l'ultimo prima della crisi del coronavirus. Tuttavia, le aspettative dei negozianti per novembre e dicembre sono “molto diverse” per i singoli settori. L'ottimismo è diffuso soprattutto tra i rivenditori di tessile e moda, giocattoli e gioielli. Più pessimisti sono quanti vendono mobili ed elettronica. In tutti i comparti, il 45 per cento delle imprese si aspetta un fatturato più elevato o significativamente più elevato. Soltanto il 22 per cento delle società prevede vendite peggiori o significativamente peggiori. Nel complesso, secondo l'Hde, i commercianti tedeschi sono notevolmente più ottimisti sugli affari di Natale rispetto allo scorso anno. (Geb)