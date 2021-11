Legge bilancio: Furgiuele (Lega), abolire tetto Isee per "superbonus" unifamiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottimo il lavoro del Governo sul superbonus. Manca un ultimo piccolo passo: l'abolizione del tetto sull'Isee di 25 mila euro. L'Italia ha bisogno di essere valorizzato assolutamente e ripartire dopo la crisi pandemica. Per questo la Lega si impegnerà al massimo, nei prossimi giorni, al fine di ampliare la platea dei beneficiari del superbonus 110 per cento per le unifamiliari". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Domenico Furgiuele. (Rin)