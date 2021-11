Ue: Ciambetti (Cdr), necessario coinvolgimento Regioni nei processi decisionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato delle Regioni "ha auspicato tanto la partecipazione alla Conferenza sul futuro dell'Europa, ritenendola una possibilità strategica per far sentire la voce degli enti locali nelle istituzioni europee, per migliorarle dal punto di vista di chi vive sul territorio". Lo ha detto il rappresentante del Comitato europeo delle Regioni presso la Plenaria della Conferenza, Roberto Ciambetti, intervenendo oggi nel corso dell'audizione, alle commissioni congiunte Esteri e Politiche Ue di Senato e Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. Come Comitato delle Regioni "vogliamo inserirci nel funzionamento della conferenza sul futuro dell'Europa", ha proseguito Ciambetti, che ha tuttavia evidenziato la "forte preoccupazione per la breve durata della Conferenza", che ha la sua deadline nella primavera prossima. "Non diamo una scadenza troppo ravvicinata", ha proseguito, che porterebbe ad "usare poco" questo strumento con le sue potenzialità. (segue) (Rin)